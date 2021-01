Bar aperto la sera per la partita, multe e chiusura del locale (Di martedì 19 gennaio 2021) (Visited 13 times, 13 visits today) Notizie Simili: Entusiasmo e grandi novità per il calcio sardo,… L'ultimo aperitivo prima della stretta del nuovo… All'ospedale di Tempio chiude il ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 19 gennaio 2021) (Visited 13 times, 13 visits today) Notizie Simili: Entusiasmo e grandi novità per il calcio sardo,… L'ultimo aperitivo prima della stretta del nuovo… All'ospedale di Tempio chiude il ...

DanieleLanati : RT @Morenozagor: Nuove norme contro il fumo in Lombardia. E pensare che sarebbe così semplice per chi fuma non farlo alle fermate degli aut… - dandydundyda : RT @Morenozagor: Nuove norme contro il fumo in Lombardia. E pensare che sarebbe così semplice per chi fuma non farlo alle fermate degli aut… -