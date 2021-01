Tennis, Ranking WTA (18 gennaio): Ashleigh Barty al vertice, Sabalenka scala la classifica. Camila Giorgi n.1 italiana (Di lunedì 18 gennaio 2021) Qualcosa cambia nella classifica mondiale femminile del Tennis in questo 18 gennaio. Il Ranking WTA, infatti, sorride alla bielorussa Aryna Sabalenka che, vittoriosa nel WTA di Abu Dhabi (primo torneo del 2021 del circuito femminile), ha scalato la graduatoria portandosi al n.7 del mondo. Al vertice c’è sempre l’australiana Ashleigh Barty a precedere la rumena Simona Halep e la giapponese Naomi Osaka. Una classifica che potrebbe subire uno scossone a seconda di quel che accadrà negli Australian Open 2021 (8-21 febbraio) a Melbourne. TOP-10 Ranking WTA 1. Ashleigh Barty (Aus) 8.717 2. Simona Halep (Rou) 7.255 3. Naomi Osaka (Jpn) 5.780 4. Sofia Kenin (Usa) 5.760 5. ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Qualcosa cambia nellamondiale femminile delin questo 18. IlWTA, infatti, sorride alla bielorussa Arynache, vittoriosa nel WTA di Abu Dhabi (primo torneo del 2021 del circuito femminile), hato la graduatoria portandosi al n.7 del mondo. Alc’è sempre l’australianaa precedere la rumena Simona Halep e la giapponese Naomi Osaka. Unache potrebbe subire uno scossone a seconda di quel che accadrà negli Australian Open 2021 (8-21 febbraio) a Melbourne. TOP-10WTA 1.(Aus) 8.717 2. Simona Halep (Rou) 7.255 3. Naomi Osaka (Jpn) 5.780 4. Sofia Kenin (Usa) 5.760 5. ...

