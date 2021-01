Stefania Orlando, l’ex la accusa in diretta: “E’ tutta colpa sua” (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’attore ed ex marito di Stefania Orlando, Andrea Roncato, intervistato da Barbara D’Urso ha raccontato la fine del suo matrimonio. La vippona Stefania Orlando è una delle concorrenti che più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’attore ed ex marito di, Andrea Roncato, intervistato da Barbara D’Urso ha raccontato la fine del suo matrimonio. La vipponaè una delle concorrenti che più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

domeniconaso : Stefania Orlando non ha, per fortuna, l’ossessione della vittoria che, purtroppo, vedo in ALTRI. Ti si ama, Orland… - MChoosecalzona : RT @ElisaGirardi_: Buon 18 gennaio. Buon 4 mesi di Stefania Orlando?? #GFVIP #tzvip - Tv3Blog : GFVIP5: STEFANIA ORLANDO ATTACCA DAYANE #GFvip5 #gfvip2020 #DAYANE #DAYANEfuori #tzvip. - Bloshsali : RT @alicemanfrenuzz: Stefania Orlando mentre distrugge la mia autostima: #TZVIP - MChoosecalzona : RT @Rory9210: Tutti pazzi per la doccia di Stefania Orlando, vi capiamo ???????? #tzvip #sovip #prelemi -