Stasera tutto è possibile sospeso, De Martino furioso: non va in onda (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fermo lo show di Rai2 “Stasera tutto è possibile”, lascia spazio ad altri due programmi. Ecco cosa è successo in Rai. 0115534235 La prima puntata della nuova stagione di “Stasera tutto è possibile“, lo show di Rai2 condotto da Stefano De Martino, ha registrato un record assoluto di ascolti e di share e un grande apprezzamento da parte del pubblico. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fermo lo show di Rai2 “”, lascia spazio ad altri due programmi. Ecco cosa è successo in Rai. 0115534235 La prima puntata della nuova stagione di ““, lo show di Rai2 condotto da Stefano De, ha registrato un record assoluto di ascolti e di share e un grande apprezzamento da parte del pubblico. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : Stasera a #CTCF il professor @RobertoBurioni ci racconterà tutto su 'la variante inglese'. Vi aspettiamo dalle 20.… - SerieA : Si inizia stasera con @acmilan - @TorinoFC_1906. Ecco tutto il programma degli ottavi di finale di #CoppaItalia - GioPanariello : Stanno per entrare in scena. Il comico è serio, bianco in volto, teso. Sa che dovrà dare il meglio di se stesso. L’… - star46843 : RT @dockyard_: stasera ho un sogno chiamato #gregorelli dream: -intervista di Ariadna -intervista DI PIU di Giulio -clip confessionali di D… - Giornaleditalia : Grande Fratello anticipazioni stasera, annuncio inaspettato ed eliminazione a sorpresa. Cambia tutto -