Spezia, verso il doppio confronto con la Roma: mercoledì aquilotti in udienza da Papa Francesco

Poco più di ventiquattro ore e sarà Roma-Spezia.Martedì sera, alle ore 21.15, allo Stadio 'Olimpico', gli uomini di Vincenzo Italiano affronteranno la Roma di Paulo Fonseca nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà prossimamente il Napoli di Gennaro Gattuso, che di recente ha eliminato l'Empoli proprio fra le mura amiche dello Stadio 'Diego Armando Maradona'.Ma non solo; la compagine ligure, infatti, affronterà la Roma per ben due volte in una settimana. Dopo la gara di domani, lo Spezia sfiderà Edin Dzeko e compagni anche sabato in campionato. Prima, però, giocatori, staff e dirigenti saranno ricevuti in Vaticano da Papa Francesco. L'incontro, che si terrà nella mattinata di mercoledì 20 gennaio

