“Solo chi si vaccina avrà i diritti base”. La proposta choc del ministro degli Esteri tedesco (Di lunedì 18 gennaio 2021) Berlino, 18 gen – Chi si vaccina contro il coronavirus tornerà ad avere i diritti basilari cioè una vita normale priva di qualsivoglia restrizione. Questa, in Germania, la proposta del ministro degli Esteri, Heiko Maas. Il ministro Maas: “A chi si vaccina i diritti base” “Alle persone vaccinate si deve consentire di esercitare di nuovo i diritti di base”, ha dichiarato ieri l’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) alla Bild am Sonntag. Sebbene “ancora non si è acclarato in forma definitiva fino a che punto i vaccinati possono infettare gli altri. Quello che è chiaro è che una persona vaccinata non toglie ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Berlino, 18 gen – Chi sicontro il coronavirus tornerà ad avere ibasilari cioè una vita normale priva di qualsivoglia restrizione. Questa, in Germania, ladel, Heiko Maas. IlMaas: “A chi si” “Alle personete si deve consentire di esercitare di nuovo idi”, ha dichiarato ieri l’esponente del Partito socialdemocratico(SpD) alla Bild am Sonntag. Sebbene “ancora non si è acclarato in forma definitiva fino a che punto iti possono infettare gli altri. Quello che è chiaro è che una personata non toglie ...

borghi_claudio : La bodenza! A volte ritornano!! Nb anche solo quei 130 miliardi sono in gran parte deficit fuori bilancio che arriv… - lucasofri : Comunque, gran rispetto per le opinioni e per gli argomenti di chi sostiene che serva 'discrezione', silenzio sulle… - espressonline : Il Covid in Amazzonia uccide i più poveri. Solo chi può spendere si salva - LobbaLuisa : RT @ilruttosovrano: C'è chi va in Parlamento a 90 anni e nonostante sia un soggetto a rischio e c'è chi va in Parlamento solo quando c'è la… - snacidia : @Paola00473792 @MinervaMcGrani1 @a_meluzzi Per 'voi' chi? Qui ci sono solo io. Quindi secondo lei il fine quale sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo chi Il Covid in Amazzonia uccide i più poveri. Solo chi può spendere si salva L'Espresso WandaVision: Paul Bettany ha un solo consiglio per chi critica la serie tv

Paul Bettany è intervenuto in una discussione sui social per dare un consiglio a tutti coloro che stanno rivolgendo critiche a WandaVision.

Chi è? La cantante dal look particolare, che vinse Sanremo e ora pensa al matrimonio

Questa cantante è diventata famosa per il suo look particolare oltre che per la sua voce d'angelo. Oggi è pronta a sposarsi.

Paul Bettany è intervenuto in una discussione sui social per dare un consiglio a tutti coloro che stanno rivolgendo critiche a WandaVision.Questa cantante è diventata famosa per il suo look particolare oltre che per la sua voce d'angelo. Oggi è pronta a sposarsi.