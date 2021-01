Snowboardcross, Coppa del Mondo Chiesa Valmalenco 2021: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il grande spettacolo dello Snowboardcross torna, finalmente, in questo fine settimana con la tappa di Coppa del Mondo che si terrà a Chesa Valmalenco il tra il 22 e il 24 di gennaio. Questo venerdì, dunque, si terranno le qualificazioni, mentre nei due giorni seguenti gli atleti scenderanno in pista due volte: il sabato alle 13.30 e la domenica alle 14.00. Sarà possibile seguire Michela Moioli e gli altri grandi dello Snowboardcross in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. La gara di domenica alle 14.00, inoltre, verrà trasmessa anche in diretta TV su Eurosport 2. OA Sport, infine, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale sia della gara di sabato alle 13.30 che di quella di domenica alle 14.00 dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante di questo ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il grande spettacolo dellotorna, finalmente, in questo fine settimana con la tappa didelche si terrà a Chesail tra il 22 e il 24 di gennaio. Questo venerdì, dunque, si terranno le qualificazioni, mentre nei due giorni seguenti gli atleti scenderanno in pista due volte: il sabato alle 13.30 e la domenica alle 14.00. Sarà possibile seguire Michela Moioli e gli altri grandi delloin direttasulla piattaforma Eurosport Player. La gara di domenica alle 14.00, inoltre, verrà trasmessa anche in diretta TV su Eurosport 2. OA Sport, infine, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale sia della gara di sabato alle 13.30 che di quella di domenica alle 14.00 dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante di questo ...

