Serena Rossi, chi è il suo compagno attore Davide Devenuto e il figlio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Serena Rossi è l'attrice napoletana che interpreta Mina Settembre, la protagonista della fiction che è iniziata domenica 18 dicembre su Rai1: ha 35 anni, è infatti nata il 31 agosto 1985 a Napoli ed è del segno della Vergine. Serena Rossi si è fatta conoscere dal grande pubblico per aver recitato nella serie Un posto al sole, ambientata a Napoli. Interpreta il personaggio di Carmen Catalano e recita fino al 2010. Poi continuerà a recitare sia in tv che al cinema. Nel 2011 entra nel cast di Che dio ci aiuti, altra serie di successo della Rai. Negli anni successivi recita in diversi film (per cinema e tv) con i Manetti bros e l'attore Giampaolo Morelli (per esempio nell'Ispettore Coliandro). Il successo definitivo arriva nel 2019 quando interpreta Mia martini nella serie Io sono Mia.

