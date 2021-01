Scuole superiori, oggi tornano in classe gli studenti in Emilia, Piemonte, Lazio e Molise. La mappa della ripartenza regione per regione (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stamattina i ragazzi delle Scuole superiori tornano in classe dopo mesi di stop, ma non in tutt’Italia. Su 20 Regioni, sono in quattro a riaprire le aule con tanto di benedizione del Comitato tecnico scientifico, che ieri si è incontrato d’urgenza per dare il suo parere su richiesta del governo. Si tratta di Emilia Romagna, Piemonte, Lazio e Molise, a cui si aggiungono Toscana, Abruzzo e Valle d’Aosta che hanno riportato i ragazzi in aula già l’11 gennaio scorso, mentre il Trentino aveva scelto di aprire le porte delle Scuole il giorno dopo l’Epifania. Altre 4 Regioni hanno posticipato la campanella al 25, mentre in Lombardia e in Sicilia, entrambe in zona rossa, gli studenti della secondaria di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stamattina i ragazzi delleindopo mesi di stop, ma non in tutt’Italia. Su 20 Regioni, sono in quattro a riaprire le aule con tanto di benedizione del Comitato tecnico scientifico, che ieri si è incontrato d’urgenza per dare il suo parere su richiesta del governo. Si tratta diRomagna,, a cui si aggiungono Toscana, Abruzzo e Valle d’Aosta che hanno riportato i ragazzi in aula già l’11 gennaio scorso, mentre il Trentino aveva scelto di aprire le porte delleil giorno dopo l’Epifania. Altre 4 Regioni hanno posticipato la campanella al 25, mentre in Lombardia e in Sicilia, entrambe in zona rossa, glisecondaria di ...

AzzolinaLucia : Oggi il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito, su richiesta del Ministero della Salute, per esprimersi sul rien… - fattoquotidiano : Trasporti rafforzati, distanziamento, entrate scaglionate e punti per test rapidi: il piano del Lazio per riaprire… - Tg3web : Domani gli studenti delle scuole superiori di Lazio, Emilia Romagna, Molise e Piemonte torneranno in classe. La dec… - TgrRai : RT @ChiaraPottini: Si torna in #classe, al 50%, dopo due mesi e mezzo di #lezioni a distanza. 87 mila studenti delle superiori in #Piemonte… - ChiaraPottini : Si torna in #classe, al 50%, dopo due mesi e mezzo di #lezioni a distanza. 87 mila studenti delle superiori in… -