Roma – Polizia spara a un uomo in zona Vaticano | arrestato

(Di lunedì 18 gennaio 2021) In macchina avevano delle modiche quantità di droga, per questo sarebbero scappati dal posto di blocco. Nell’ingranare la retrcia, il conducente dell’auto ha investito l’agente, che avrebbe quindito il colpo di pistola che lo ha ferito all’addome. Droga è stata trovata pure nel suo appartamento, insieme al materiale per confezionare le dosi da vendere.

_Carabinieri_ : #Carabinieri #Nas di Roma e Firenze, con il supporto del Nucleo CC @Aifa_ufficiale e in collaborazione con la Poliz… - RiganteLeonardo : @stormi1904 @battaglia_persa @PoveraR @ReteArancione @Luce_Roma @SchwarzGuido @romanoesaurito @RiprendRoma… - ElioLannutti : Roma, viale Gorizia, trova due borse piene di gioielli e le consegna alla Polizia: commosso il proprietario - CatelliRossella : Roma, trova borsette con orologi e oggetti preziosi e le porta alla polizia: rintracciato il propri… - Labellapassante : RT @queencanetti211: Roma piena di ghiaccio e polizia. E stronzi coi suv -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Polizia

È accaduto intorno alle 6 del mattino all’altezza di via Cassino. Da una prima ricostruzione l’uomo avrebbe perso il controllo, forse per il ghiaccio. Morto sul colpo ...Lazio-Roma, a Trigoria i tifosi giallorossi hanno cantato cori e ... In via di Trigoria presidio di decine di pattuglie della Polizia Locale che hanno chiuso la strada all'altezza di via Guasta.