Quelli che non sanno riconoscere le false rassegne stampa e le condividono (Di lunedì 18 gennaio 2021) Verificare la fonte, anche quando quel che si legge sui social sembra essere molto in linea con il proprio sentiment. Dovrebbe essere la base del lavoro giornalistico, ma alcuni siti continuano a prendere per buone le informazioni che trovano su Facebook e le condividono a mo' di notizia. Eppure sarebbe bastato un normale controllo, ma questo non è stato fatto. E così la falsa rassegna stampa internazionale contro il governo Conte è diventata virale. LEGGI ANCHE > Per fortuna ho fatto screenshot un minuto prima pic.twitter.com/A5qrRty745 — Jacopo Pellegrinelli (@Jacopopelle 98) January 18, 2021 Falsa rassegna stampa internazionale contro Conte Questo il testo che è stato condiviso più e più volte, anche da alcuni siti che fanno 'informazione' (anche se questo termine dovrebbe prevedere la verifica delle fonte e non l'attingere a ...

