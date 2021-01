Processo per vilipendio: no a legittimo impedimento per Salvini (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di legittimo impedimento presentata dal legale di Matteo Salvini, all'udienza nel Processo per il quale il leader della Lega è imputato per ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta dipresentata dal legale di Matteo, all'udienza nelper il quale il leader della Lega è imputato per ...

matteosalvinimi : La signora ha speronato una motovedetta italiana, e a processo ci vado io per 'diffamazione'... A testa alta, con o… - repubblica : Torino, Salvini diserta il processo per insulti ai magistrati: 'Impegni istituzionali'. Il giudice: 'Oggi Senato ch… - giornalettismo : Secondo quanto anticipato da Domani, Matteo #Salvini potrebbe andare a processo per gli insulti sui social e in alt… - PIERPAOLONERI : RT @ItaliaViva: Le tradizioni e le forme democratiche vanno rispettate sempre, soprattutto in una situazione emergenziale come questa. La p… - RashoevM : RT @matteosalvinimi: La signora ha speronato una motovedetta italiana, e a processo ci vado io per 'diffamazione'... A testa alta, con onor… -