OMS: non occorre certificato vaccinazione per trasferimenti internazionali (Di lunedì 18 gennaio 2021) A motivare la decisione il fatto che vi sono ancora incognite critiche sull'efficacia della vaccinazione nel ridurre la trasmissione e vista la disponibilità limitata di vaccini

