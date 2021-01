Nota influencer ha un figlio da suo figlio: l’assurda vicenda (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una Nota influencer è diventata ancor più famosa dopo la scelta di instaurare una relazione con un ragazzo di 14 anni più giovane, che a lei era già molto legato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 18 gennaio 2021) Unaè diventata ancor più famosa dopo la scelta di instaurare una relazione con un ragazzo di 14 anni più giovane, che a lei era già molto legato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Nota influencer “Non è facile”. Chiara Ferragni, la mamma dell'influencer si confessa Caffeina Magazine Influencer russa diventa mamma: ha avuto una bimba dal figliastro più giovane di 14 anni

Marina Balmasheva e Vladimir Shavyrin sono diventati genitori: lei è l’influencer russa nota per aver sposato il figlio del suo ex marito Alexei ...

Influencer di TikTok rapinato sul treno

Il 19enne è stato accerchiato da due nordafricani: i carabinieri hanno catturato un tunisino, caccia al complice ...

