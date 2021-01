“Non ce l’ho con Giulia Salemi”, parla la mamma di Pierpaolo Pretelli ma Urtis la “gela”: “Si vedeva già a Montecarlo…” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Margherita, mamma di Pierpaolo Pretelli, ospite a Live, ha affermato di non avere alcun rancore nei confronti di Giulia Salemi. Dopo le dichiarazioni della famiglia, il rapporto tra la coppietta power del Grande Fratello Vip ha avuto momenti di forte crisi. La mamma di Pierpaolo Pretelli: “Non ce l’ho con Giulia Salemi…” Abbiamo accettato tutte... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 gennaio 2021) Margherita,di, ospite a Live, ha affermato di non avere alcun rancore nei confronti di. Dopo le dichiarazioni della famiglia, il rapporto tra la coppietta power del Grande Fratello Vip ha avuto momenti di forte crisi. Ladi: “Non cecon…” Abbiamo accettato tutte... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

borghi_claudio : In condizioni normali avrei chiesto se tutti quelli che hanno sempre detto #fatequalcosa avessero fatto quello che… - CarloCalenda : Cara Daniela, non conoscevo Mastella, non sono in rapporti con lui. Lo considero il peggio della politica e l’ho de… - Agenzia_Ansa : #Navalny fermato dalla polizia dopo l'atterraggio a Mosca: 'Non ho paura, questa è casa mia'. L'oppositore è tornat… - Granata_1906 : Ho preso Arturito E gioca per te Il tempo di imparare Non l'ho e non so segnare Ma gioco per te La senti questa cre… - Letargo6 : RT @Domenic62340660: @Letargo6 @ECC09159331 L'ho sempre detto che non si risolve nulla con la tastiera c'è qualcuno che riesce a organizzar… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’ho Lombardia in zona rossa, Fontana: «Punizione non meritata, faremo ricorso» Corriere della Sera