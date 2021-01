Melegnano, due risse in 24 ore tra giovanissimi. La preoccupazione del Sindaco: “La mancanza di sport e scuola per Covid non aiuta” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Due risse in strada si sono verificate in 24 ore, a Melegnano (Milano), tra bande di giovanissimi. E’ accaduto venerdì e sabato sera nella piazza antistante il castello mediceo. I residenti della zona sono stati attirati alle finestre dal rumore e hanno potuto vedere una ventina di ragazzi che, per lo più senza mascherine, si picchiavano urlando e rincorrendosi. Quasi subito, in entrambe le occasioni, è stato avvisato il Sindaco Rodolfo Bertoli che ha mandato sul posto le forze dell’ordine ma, al loro arrivo, i giovani sono riusciti a scappare e non ci sono stati feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Duein strada si sono verificate in 24 ore, a(Milano), tra bande di. E’ accaduto venerdì e sabato sera nella piazza antistante il castello mediceo. I residenti della zona sono stati attirati alle finestre dal rumore e hanno potuto vedere una ventina di ragazzi che, per lo più senza mascherine, si picchiavano urlando e rincorrendosi. Quasi subito, in entrambe le occasioni, è stato avvisato ilRodolfo Bertoli che ha mandato sul posto le forze dell’ordine ma, al loro arrivo, i giovani sono riusciti a scappare e non ci sono stati feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

