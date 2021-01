Live-Non è la D'Urso, bomba di Giacomo Urtis su Mario Ermito: "Sparito. Lo ho chiamato, ma lui..." (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il retroscena misterioso. Cosa è accaduto dopo l puntata di Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5? Giacomo Urtis e Mario Ermito, entrambi ex concorrenti del GfVip, si sono incontrati di nuovo in tv. E il chirurgo dei vip ha stuzzicato Ermito: “Sei Sparito, come mai?” Una domanda secca. Un fulmine. Una cannonata. Infatti, da giorni sui siti di parla di un presunta flirt tra loro, ma Ermito frena. “Solo amicizia”, dice il modello. “Dopo la puntata abbiamo parlato. Durante la pubblicità abbiamo iniziato a discutere un po' in modo insistente. Ma dobbiamo approfondire. Mario mi ha deluso. E' Sparito subito dopo il programma. Progetti e tante altre cose ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il retroscena misterioso. Cosa è accaduto dopo l puntata di-Non è la D', il programma di Barbara D'in onda su Canale 5?, entrambi ex concorrenti del GfVip, si sono incontrati di nuovo in tv. E il chirurgo dei vip ha stuzzicato: “Sei, come mai?” Una domanda secca. Un fulmine. Una cannonata. Infatti, da giorni sui siti di parla di un presunta flirt tra loro, mafrena. “Solo amicizia”, dice il modello. “Dopo la puntata abbiamo parlato. Durante la pubblicità abbiamo iniziato a discutere un po' in modo insistente. Ma dobbiamo approfondire.mi ha deluso. E'subito dopo il programma. Progetti e tante altre cose ...

