Il bug di Windows 10 che manda ko il pc con un file zippato

(Foto: Pixabay)Nuovo grave bug di sicurezza per Windows 10, che può mandare ko l'hard disk semplicemente estraendo una cartella in un archivio zippato oppure soltanto guardandoci dentro. La vulnerabilità non è stata ancora sistemata ed è presente sin dalla build 1803 dell'aprile 2018 e può essere sfruttata anche con un comando nascosto in una pagina html. Microsoft promette un fix in arrivo a breve. Non andremo a incollare qui il comando in questione perché, a meno che non si testi su una macchina virtuale, può davvero danneggiare in modo importante il disco di sistema. Il bug ntfs era stato denunciato già una prima volta durante il 2020, ma il ricercatore Jonas L che lo ha individuato non ha ricevuto alcun feedback da parte di Microsoft e così ha ribadito il pericolo di recente, ottenendo più ...

