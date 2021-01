GTA 6 | Mappa | protagonisti | ambientazione e uscita | tutti i dettagli trapelati in rete

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Uno dei giochi più attesi è indubbiamente GTA VI, il quale vi ricordiamo non è ancora stato ufficialmente annunciato. Nel corso del tempo sono numerosi i rumors diffusi in, ve li riportiamoin questo articolone, invitandovi a prenderli con le pinze in attesa di conferme o smentite. GTA 6 svelato nel nuovo Trailer di GTA Online The Cayo Perico Heist? Nel Trailer compaiono delle coordinate GPS, inserendole in Google Maps si ottiene come risultato una strada sterrata nelle foreste della Virginia degli Stati Uniti, fin qui nulla di strano se non fosse per l’inevitabile presenza dei numeri romani VI. C’è chi ipotizza che questo sia un chiaro riferimento al fatto che GTA 6 potrebbe essere ambientato proprio negli Stati Uniti, per la precisione in Virginia. Fantasia o no le foto pubblicate sul profilo Twitter di GTA 6 mostrano la strada in ...