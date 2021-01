Governo, Tajani “No fiducia, ok scostamento bilancio e ristori” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Per quanto ci riguarda, non voteremo la fiducia al Governo di sinistra, né al Senato, né alla Camera”. Lo dice il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. “Voteremo – aggiunge – lo scostamento di bilancio, il decreto ristori e siamo pronti a offrire tutto il nostro lavoro sul Recovery”. sfe/mgg/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Per quanto ci riguarda, non voteremo laaldi sinistra, né al Senato, né alla Camera”. Lo dice il vicepresidente di Forza Italia Antonio. “Voteremo – aggiunge – lodi, il decretoe siamo pronti a offrire tutto il nostro lavoro sul Recovery”. sfe/mgg/red su Il Corriere della Città.

