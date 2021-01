**Governo: Sgarbi, ‘Conte sia costruttivo, si dimetta e vada in Cina’** (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo perso tutto: la libertà, la scuola, il lavoro. Abbiamo chiuso i musei, i teatri, i cinema, le palestre, i ristoranti. Non è una crisi al buio, è in piena luce”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “ha semplicemente perso la protezione del suo padrino che lo ha sfiduciato: il capo del Pd, Zingaretti, non lo voleva. Volevo ricordarle affettuosamente che lei non è indispensabile, non è stato eletto, è stato voluto da Renzi. Sia onesto, sia responsabile, sia costruttivo, si dimetta e vada in Cina”. Lo ha affermato Vittorio Sgarbi, nella sua dichiarazione di voto alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo perso tutto: la libertà, la scuola, il lavoro. Abbiamo chiuso i musei, i teatri, i cinema, le palestre, i ristoranti. Non è una crisi al buio, è in piena luce”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “ha semplicemente perso la protezione del suo padrino che lo ha sfiduciato: il capo del Pd, Zingaretti, non lo voleva. Volevo ricordarle affettuosamente che lei non è indispensabile, non è stato eletto, è stato voluto da Renzi. Sia onesto, sia responsabile, sia, siin Cina”. Lo ha affermato Vittorio, nella sua dichiarazione di voto alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

