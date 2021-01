Governo, Italia Viva conferma l'astensione | Scalfarotto: 'Con un esecutivo migliore noi ci siamo' (Di lunedì 18 gennaio 2021) In attesa del voto di fiducia che arriverà alla 20, prosegue alla Camera il dibattito dopo l'intervento del premier Conte che ha invocato l'aiuto dei 'volenterosi' per uscire dalla crisi . Italia Viva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021) In attesa del voto di fiducia che arriverà alla 20, prosegue alla Camera il dibattito dopo l'intervento del premier Conte che ha invocato l'aiuto dei 'volenterosi' per uscire dalla crisi ....

fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - DavidSassoli : #LilianaSegre, in piena #pandemia, a suo rischio e pericolo non essendo ancora vaccinata, torna a #Roma per mantene… - bendellavedova : Presidente @GiuseppeConteIT, noi abbiamo scelto da sempre. È lei, autodefinitosi “avvocato del popolo”, che fino al… - Gianluc68325330 : RT @TwittGiorgio: 'Italia sull'orlo di una crisi di nervi. Occhio alla rabbia generata dalla crisi di governo' (di S. Renda) - cuoreitaliano7 : @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @berlusconi @Antonio_Tajani @Capezzone @fdragoni @TwittGiorgio @mariogiordano5… -