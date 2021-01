"È un'ora grave. Il mio appello è limpido e chiaro per costruire insieme il futuro" (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - "Chiedo a nome del governo la questione di fiducia sulla risoluzione di maggioranza". È durata venti minuti la replica alla Camera del premier Giuseppe Conte. Il tempo di fornire all'Aula di Montecitorio alcuni chiarimenti, dopo le polemiche divampate anche sui social a seguito di alcune sue dichiarazioni contenute nel discorso di questa mattina. "Ho parlato di una forte vocazione europeista - ha detto Conte - l'Italia in questo momento può giovarsi di una forte sintonia tra la Commissione europea e quello che stiamo perseguendo, il fatto che gli obiettivi alla base del nostro progetto di riforma siano presenti nel Next generation Eu non è casuale". "Guardiamo con grande speranza alla presidenza Biden", ha aggiunto il presidente del Consiglio che ha poi raccontato di aver avuto con il nuovo presidente degli Stati Uniti "una lunga e calorosa telefonata". "L'agenda della nuova ... Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - "Chiedo a nome del governo la questione di fiducia sulla risoluzione di maggioranza". È durata venti minuti la replica alla Camera del premier Giuseppe Conte. Il tempo di fornire all'Aula di Montecitorio alcuni chiarimenti, dopo le polemiche divampate anche sui social a seguito di alcune sue dichiarazioni contenute nel discorso di questa mattina. "Ho parlato di una forte vocazione europeista - ha detto Conte - l'Italia in questo momento può giovarsi di una forte sintonia tra la Commissione europea e quello che stiamo perseguendo, il fatto che gli obiettivi alla base del nostro progetto di riforma siano presenti nel Next generation Eu non è casuale". "Guardiamo con grande speranza alla presidenza Biden", ha aggiunto il presidente del Consiglio che ha poi raccontato di aver avuto con il nuovo presidente degli Stati Uniti "una lunga e calorosa telefonata". "L'agenda della nuova ...

