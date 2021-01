Crisi di Governo, Taverna (M5S): “Movimento compatto con Conte. Tempo di stabilità e di costruttori, no a egoismi personali” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “M5S è compatto con il presidente Conte. Il paese ha bisogno di stabilità e continuità. I cittadini stanno aspettando cig, ristori e un paese in rilancio grazie al Recovery fund. È il momento di essere costruttori. Non c’è spazio per egoismi personali” sono le parole della senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “M5S ècon il presidente. Il paese ha bisogno die continuità. I cittadini stanno aspettando cig, ristori e un paese in rilancio grazie al Recovery fund. È il momento di essere. Non c’è spazio per” sono le parole della senatrice del5 Stelle Paola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

