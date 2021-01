Covid, immunità di gregge: la previsione di Locatelli (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alfie Borromeo Con la campagna vaccinale ormai in pieno regime in Italia, Franco Locatelli è intervenuto a “Che tempo che fa” su Raitre per annunciare quando sarà raggiunta l’immunità di gregge che consentirà di mettere fine alla pandemia di coronavirus. Nel corso della trasmissione condotta da Fabio Fazio, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità si è lasciato andare ad alcune anticipazioni. immunità di gregge, quando sarà raggiunta: la previsione di Locatelli “La campagna vaccinale – ha specificato – è partita in modo assolutamente convincente. Siamo il primo Paese europeo e il sesto al mondo per numero di vaccinazioni somministrate”. Poi ha aggiunto: “In alcune giornate siamo riusciti a vaccinare quasi 90.000 persone e questo documenta l’efficacia ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alfie Borromeo Con la campagna vaccinale ormai in pieno regime in Italia, Francoè intervenuto a “Che tempo che fa” su Raitre per annunciare quando sarà raggiunta l’diche consentirà di mettere fine alla pandemia di coronavirus. Nel corso della trasmissione condotta da Fabio Fazio, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità si è lasciato andare ad alcune anticipazioni.di, quando sarà raggiunta: ladi“La campagna vaccinale – ha specificato – è partita in modo assolutamente convincente. Siamo il primo Paese europeo e il sesto al mondo per numero di vaccinazioni somministrate”. Poi ha aggiunto: “In alcune giornate siamo riusciti a vaccinare quasi 90.000 persone e questo documenta l’efficacia ...

Agenzia_Italia : Locatelli: in Italia si potrà raggiungere l'immunità di gregge in estate - Agenzia_Ansa : #Covid, #Oms: 'Non ci sarà l'immunità di gregge quest'anno'. Il #virus rialza la testa in #Cina, un anno fa i prim… - umanesimo : @donnadimezzo @trescogli @mante altro che il vaccino per il covid: questa medicina garantisce l'immunità alla memoria e al cambiamento - valtaro : #Vaccini anti-Covid: la corsa verso l’immunità di gregge - nino_pitrone : #Covid, i risultati dei nuovi studi su sintomi ed immunità – QuiFinanza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid immunità Covid, Crisanti: «La variante inglese alza la soglia dell’immunità di gregge e bloccarla non è possibile» Corriere TV