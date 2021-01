Covid Germania, 7.141 contagi in 24 ore (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il numero di casi confermati di coronavirus in Germania nelle ultime 24 ore è stato di 7.141 positivi. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia governativa incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento del coronavirus nel Paese, aggiornando a 2.040.659 il totale delle persone contagiate. Il bilancio delle vittime causato dal Covid-19 ha invece raggiunto quota 46.633, 214 in più rispetto a ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il numero di casi confermati di coronavirus innelle ultime 24 ore è stato di 7.141 positivi. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia governativa incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento del coronavirus nel Paese, aggiornando a 2.040.659 il totale delle personeate. Il bilancio delle vittime causato dal-19 ha invece raggiunto quota 46.633, 214 in più rispetto a ieri.

CORONAVIRUS: GERMANIA, aumento di CONTAGI fuori controllo e NON bastano più le normali MASCHERINE. I Dettagli

Covid Germania, 7.141 contagi in 24 ore

(Adnkronos) - Il numero di casi confermati di coronavirus in Germania nelle ultime 24 ore è stato di 7.141 positivi. Lo rende noto il Robert Koch ...

(Adnkronos) - Il numero di casi confermati di coronavirus in Germania nelle ultime 24 ore è stato di 7.141 positivi. Lo rende noto il Robert Koch ...