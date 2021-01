Conte oggi in Aula sfida Renzi: sui numeri restano molti interrogativi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte si presenterà oggi alla Camera (e domani mattina al Senato) per la comunicazione "sulla situazione politica in atto", rende noto Palazzo Chigi. In gioco c'è sì la ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier Giuseppesi presenteràalla Camera (e domani mattina al Senato) per la comunicazione "sulla situazione politica in atto", rende noto Palazzo Chigi. In gioco c'è sì la ...

