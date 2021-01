Conte alla Camera | a che ora parla il premier

borghi_claudio : Allora? Niente costruttori? Nessuno che voglia mettersi lì a far continuare a far fare affari alla cricca di conte… - riotta : Alla stampa, talk e tv fedeli al governo Conte dunque non basta più il sostegno afono del @pdnetwork Denunciano i l… - raffaellapaita : 'Se non ha 161 voti al Senato è un arrocco quello di Conte. Se li ha, ha vinto lui, ma se non li ha è un arrocco ch… - ettoremaria : RT @MariaStellabra: “Il Giorno del Giudizio”. La paura fa 161 (e 315) al Senato come alla Camera. Conte alla 'conta' della fiducia https://… - HSkelsen : Credo che, nonostante il linciaggio mediatico a @matteorenzi, la pochezza del #M5S e di #Conte, nonché le contraddi… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte alla

Agenzia ANSA

Dopo le oggettive perplessità suscitate dal tentativo raffazonato di portare a compimento in pochi giorni l’operazione “responsabili” (o “costruttori che dir si voglia) per Giuseppe Conte si avvicina ...ROME, JAN 18 - Premier Giuseppe Conte is set to appeal to the Lower House to keep his government alive on Monday after Matteo Renzi's Italia Viva (IV) party triggered a crisis by pulling its support l ...