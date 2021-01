Alberto Matano e la vicenda del dito medio | Striscia solleva il caso

Leggi su chenews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tapiro da Valerio Staffelli per il conduttore di ‘La vita in diretta’: ladella notiziail(fonte foto: Instagram, @) –la Notizia (fonte foto: Facebook, @)Continua a tener compagnia, a far sorridere e ad informare i tantissimi telespettatori di Canale 5,La notizia, il noto ed amato tg satirico famoso, tra le altre cose, per il tapiro: in quest’occasione Valerio Staffelli lo consegna ad, conduttore di ‘La vita in diretta’. Un grande seguito ed un ...