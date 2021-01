Al via le riprese di Peaky Blinders 6, Cillian Murphy inaugura il primo ciak sui social (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il set di Peaky Blinders 6 apre ufficialmente i battenti. Dopo quasi un anno dalla chiusura della produzione, che doveva partire lo scorso marzo, rimandata poi per la pandemia di Covid-19, la serie britannica ha confermato l’avvio dei lavori. Alcune foto annunciano l’inizio delle riprese di Peaky Blinders 6, tra cui uno scatto del protagonista Cillian Murphy che si prepara a tornare nei panni di Thomas Shelby sfoggiando il suo iconico taglio di capelli. Loz Schiavo, pluripremiato truccatore dello show, ha condiviso una foto delle ciocche tagliate dell’attore in un post su Instagram che successivamente è stato rimosso. Nella didascalia c’era scritto: “#tommysback“. Un ulteriore scatto è stato condiviso dal profilo ufficiale di Peaky ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il set di6 apre ufficialmente i battenti. Dopo quasi un anno dalla chiusura della produzione, che doveva partire lo scorso marzo, rimandata poi per la pandemia di Covid-19, la serie britannica ha confermato l’avvio dei lavori. Alcune foto annunciano l’inizio delledi6, tra cui uno scatto del protagonistache si prepara a tornare nei panni di Thomas Shelby sfoggiando il suo iconico taglio di capelli. Loz Schiavo, pluripremiato truccatore dello show, ha condiviso una foto delle ciocche tagliate dell’attore in un post su Instagram che successivamente è stato rimosso. Nella didascalia c’era scritto: “#tommysback“. Un ulteriore scatto è stato condiviso dal profilo ufficiale di...

DalilaNesci : Rinascita Scott, il M55 in Commissione antimafia: si autorizzino le riprese - _diana87 : C0vid di m, le riprese dovevano iniziare l'anno scorso. Meglio tardi che mai, dai dai. #PeakyBlinders… - helianthuss34 : RT @heartsgetbr0ken: gli venne portata via ogni cosa. fu lacerato, dilaniato, fatto in mille pezzi. ma non mollò, non cedette, non lo fece… - WalDeg_ : RT @Il_Nerdastro: E con questo scatto di #CillianMurphy, la buona novella: finalmente, al via le riprese della Stagione 6 di #PeakyBlinders… - v_onlyangel : RT @heartsgetbr0ken: gli venne portata via ogni cosa. fu lacerato, dilaniato, fatto in mille pezzi. ma non mollò, non cedette, non lo fece… -