Tragedia nella notte | auto si ribalta dopo lo schianto | morto 15enne In fin di vita il conducente

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tragicoin provincia di Biella, ragazzino di 15 anni muore nello. Si chiamava Emanuele Rinaldi, il giovanissimo deceduto nel terribile incidente avvenuto a Cossato, lungo via Dante, a poca distanza dall’incrocio con via Remo Pella. Il ragazzo era all’interno di una Fiat Punto che si è capottata: insieme a lui c’erano il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il sindaco di Lanuvio, Luigi Galieti, con la giunta comunale, ha proclamato il lutto cittadino oggi, a seguito della morte di 5 anziani in una rsa. Le vittime sono state uccise dalle esalazioni di mon ...Strage in una casa di riposo nelle campagne di Lanuvio, vicino Roma. Cinque ospiti di Villa dei Diamanti, in via Montegiove nuovo, sono morti e altre sette persone sono state trasportate ...