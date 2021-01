Tottenham, Mourinho pizzicato a sgridare Bale: “Vuoi restare qui o tornare a Madrid e non giocare a calcio?” (Di domenica 17 gennaio 2021) José Mourinho non le manda di certo a dire, tantomeno ai suoi calciatori. Tutto pur di tirar fuori il loro meglio. Lo stesso vale per Gareth Bale, gioiello del Tottenham in prestito dal Real Madrid. E così che nel corso dell'ultima sessione di allenamento, lo Special One è stato pizzicato persino dalla tv ufficiale del club mentre "sprona" a modo suo il gallese.Mourinho a Bale: "Vuoi restare qui o tornare a Madrid e non giocare?"caption id="attachment 1080867" align="alignnone" width="892" Mourinho Bale (getty images)/captionNel corso dell'allenamento ripreso dalla televisione ufficiale del Tottenham si vedono alcuni calciatori ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Josénon le manda di certo a dire, tantomeno ai suoi calciatori. Tutto pur di tirar fuori il loro meglio. Lo stesso vale per Gareth, gioiello delin prestito dal Real. E così che nel corso dell'ultima sessione di allenamento, lo Special One è statopersino dalla tv ufficiale del club mentre "sprona" a modo suo il gallese.: "qui oe non?"caption id="attachment 1080867" align="alignnone" width="892"(getty images)/captionNel corso dell'allenamento ripreso dalla televisione ufficiale delsi vedono alcuni calciatori ...

