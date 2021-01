Telese dà del «nostalgico renziano» a Mieli: «Che razza di modo di polemizzare» (Di domenica 17 gennaio 2021) Se sui social network il dibattito è quantomai polarizzato, la televisione sembra sempre di più un suo riflesso. Capita anche quando, a Otto e Mezzo, si confrontano due giornalisti che, pure, dovrebbero conoscere bene i codici di quello che un tempo era stato il talk-show televisivo. Invece Luca Telese contro Mieli dimostra ancora una volta che ai temi vengono preferiti gli slogan. LEGGI ANCHE > Paolo Mieli e il vaccino che non farebbe se fosse in età da far figli Telese contro Mieli e l’epiteto renziano Mentre l’ex direttore del Corriere della Sera stava portando avanti, dopo la domanda di Lilli Gruber, un confronto tra l’attuale situazione di governo e un’ipotetica squadra formata da Meloni e Salvini in chiave europeista, è stato interrotto da Luca Telese in ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 17 gennaio 2021) Se sui social network il dibattito è quantomai polarizzato, la televisione sembra sempre di più un suo riflesso. Capita anche quando, a Otto e Mezzo, si confrontano due giornalisti che, pure, dovrebbero conoscere bene i codici di quello che un tempo era stato il talk-show televisivo. Invece Lucacontrodimostra ancora una volta che ai temi vengono preferiti gli slogan. LEGGI ANCHE > Paoloe il vaccino che non farebbe se fosse in età da far figlicontroe l’epitetoMentre l’ex direttore del Corriere della Sera stava portando avanti, dopo la domanda di Lilli Gruber, un confronto tra l’attuale situazione di governo e un’ipotetica squadra formata da Meloni e Salvini in chiave europeista, è stato interrotto da Lucain ...

dawac72 : Caro #telese, #Renzi era il segretario del #Pd all'elezioni del 2018 come #bersani era il segretario nel 2013 Entra… - Laila76913893 : RT @Dertizia: @Laila76913893 No dovevi vedere sino alla fine Telese che ha dato del renziano a Mieli perché ha osato dire che la prima bozz… - FifiTiziana : Telese esagera. Non ha svelato ma ha sottolineato la nostalgia del Mieli renziano - Laila76913893 : RT @BernardeschiAle: @Laila76913893 Non ho cambiato canale ed ho ascoltato tutto. Mieli e’ stato molto critico con questo governo a partire… - 57Davide : RT @BernardeschiAle: @Laila76913893 Non ho cambiato canale ed ho ascoltato tutto. Mieli e’ stato molto critico con questo governo a partire… -

Ultime Notizie dalla rete : Telese del Telese Terme, ai domiciliari “ladro” di gasolio: intervento di polizia e carabinieri anteprima24.it INSEGNANTE POSITIVA AL COVID, SCUOLA PRIMARIA DI SOLOPACA CHIUSA FINO AL 24 GENNAIO

Il Sindaco di Solopaca, Pompilio Forgione, ha firmato un’ordinanza con la quale ha stabilito la chiusura della scuola prima fino al 24 gennaio 2021. La decisione è stata assunt ...

Solopaca, insegnante positiva al covid: la scuola primaria chiusa fino al 24 gennaio

A Solopaca scuola primaria chiusa fino al 24 gennaio 2021. A renderlo noto è una ordinanza del sindaco Pompilio Forgione, firmata giovedì. Lo scorso 13 gennaio, infatti, l’Asl di Benevento – Dipartime ...

Il Sindaco di Solopaca, Pompilio Forgione, ha firmato un’ordinanza con la quale ha stabilito la chiusura della scuola prima fino al 24 gennaio 2021. La decisione è stata assunt ...A Solopaca scuola primaria chiusa fino al 24 gennaio 2021. A renderlo noto è una ordinanza del sindaco Pompilio Forgione, firmata giovedì. Lo scorso 13 gennaio, infatti, l’Asl di Benevento – Dipartime ...