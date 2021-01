Simona Ventura omaggia il suo defunto idolo | stravagante ma profondo

Leggi su kronic

(Di domenica 17 gennaio 2021)sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto molto particolare in cui rende un piccolo omaggio al suo(Instagram)è una famosissima conduttrice televisiva, showgirl e attrice nata in Italia. Le sue prime apparizioni televisive risalgono agli anni 80, in cui partecipò come concorrente a molti show e quiz televisivi. Il vero esordio televisivo però arriva solo alla fine degli anni 80 ad un quiz di Rai 1 Domani Sposi. Successivamente comincia a lavorare come praticante giornalista sportiva in alcuni programmi di TMC. A metà degli anni 90 passa a Mediaset e diventa uno dei volti di Italia 1. Per ben dieci anni però, dal 2001 al 2011 fu legata contrattualmente alla Rai, in particolare Rai 2 dove condusse ...