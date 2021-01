Serie C 2020/2021, Castorani e Ciccone stendono il Palermo: Virtus Francavilla vince 2-1 (Di domenica 17 gennaio 2021) La Virtus Francavilla vince in extremis contro il Palermo per 2-1 nel match della diciannovesima giornata del girone C di Serie C. All’iniziale vantaggio di Lucca rispondono Castorani e Ciccone. Niente riscatto per gli uomini di Boscaglia che rimangono a 24punti e mancano l’aggancio alla Turris, Catania e Catanzaro; mentre la Virtus continua la sua risalita e centra il quinto risultato utile consecutivo. PRIMO TEMPO – I padroni di casa prendono subito il controllo del gioco e si rendono più pericolosi rispetto agli avversari. All’11’ Valente riceve palla all’interno dell’area, si gira e conclude di destro mandando di poco alto sopra la traversa di Crispino. Il numero 14 si ripete dopo pochi minuti portando i suoi ad un passo dal vantaggio: azione ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Lain extremis contro ilper 2-1 nel match della diciannovesima giornata del girone C diC. All’iniziale vantaggio di Lucca rispondono. Niente riscatto per gli uomini di Boscaglia che rimangono a 24punti e mancano l’aggancio alla Turris, Catania e Catanzaro; mentre lacontinua la sua risalita e centra il quinto risultato utile consecutivo. PRIMO TEMPO – I padroni di casa prendono subito il controllo del gioco e si rendono più pericolosi rispetto agli avversari. All’11’ Valente riceve palla all’interno dell’area, si gira e conclude di destro mandando di poco alto sopra la traversa di Crispino. Il numero 14 si ripete dopo pochi minuti portando i suoi ad un passo dal vantaggio: azione ...

Radio3tweet : Dai nostri archivi, una lunga serie di #intervisteimpossibili firmate da Andrea Camilleri: qui… - DiMarzio : #Genoa | Ecco #Strootman: le prime immagini - SkySport : Panini compie 60 anni: ecco il nuovo album Calciatori 2021 @figurinepanini - DavideFuma : RT @d_fantini: Quando Sergio Rodriguez comincia così, non ce n'è per nessuno. Milano trita Reggio Emilia con un attacco spaziale (ottimi Da… - d_fantini : Quando Sergio Rodriguez comincia così, non ce n'è per nessuno. Milano trita Reggio Emilia con un attacco spaziale (… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le 20 migliori serie tv del 2020 da recuperare Io Donna Diretta/ Pescara Cremonese (risultato 0-0) streaming video DAZN: le formazioni, via!

Diretta Pescara Cremonese streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 18^ giornata di Serie B.

LIVE – Cantù-Virtus Bologna, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA

L’Acqua S. Bernardo ospita la Virtus Segafredo Bologna nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Le V Nere, pochi giorni fa, hanno battuto nettamente in ...

Diretta Pescara Cremonese streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 18^ giornata di Serie B.L’Acqua S. Bernardo ospita la Virtus Segafredo Bologna nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Le V Nere, pochi giorni fa, hanno battuto nettamente in ...