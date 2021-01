Salernitana | una sfida dal profumo di serie A

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 17 gennaio 2021) di Marco De Martino Torna il campionato diB dopo la mini sosta invernale e lo fa con un grande appuntamento, laal vertice tra Empoli e. Uno scontro diretto che potrebbe, in caso di vittoria dei toscani, determinare il primo solco in classifica generale oppure, se i granata dovessero compiere l’impresa di espugnare il Castellani, rimettere tutto in gioco in vetta alla graduatoria cadetta. Per la, questa sera, si chiude un cerchio apertosi lo scorso luglio, quando all’Arechi i toscani espugnarono con un sonoro 4- 2 l’Arechi infrangendo il sogno play off degli uomini di Gian Piero Ventura. Un ko che ebbe l’effetto di un terremoto, che provocò prima la fuoriuscita definitiva dalla formazione titolare, ed in seguito anche dal piano tecnico, del portiere Alessandro Micai e, ...