Opta: Per la prima volta nella sua storia il Napoli segna 5 gol alla Fiorentina (Di domenica 17 gennaio 2021) alla fine sono diventate 6, con l’ultima di Politano, le reti messe a segno dal Napoli contro la Fiorentina, ma già dopo le prime cinque la formazione di Gattuso aveva conquistato un piccolo traguardo come ha sottolineato Opta. È la prima volte nella sua storia che il Napoli ne segna cinque, a questo punto 6, alla formazione viola 5 – Per la prima volta nella sua storia il #Napoli ha segnato cinque gol contro la Fiorentina. Storico.#NapoliFiorentina #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 17, 2021 L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021)fine sono diventate 6, con l’ultima di Politano, le reti messe a segno dalcontro la, ma già dopo le prime cinque la formazione di Gattuso aveva conquistato un piccolo traguardo come ha sottolineato. È lavoltesuache ilnecinque, a questo punto 6,formazione viola 5 – Per lasuail #hato cinque gol contro la. Storico.##SerieA —Paolo (@Paolo) January 17, 2021 L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Opta Per Covid, Musumeci opta per una zona rossa rafforzata. «In Sicilia non sarà possibile fare visite ai parenti» MeridioNews - Edizione Sicilia Udinese, avanti con Gotti: squadra in ritiro punitivo

Secondo quanto si apprende, l’Udinese avrebbe deciso di dare fiducia a Luca Gotti e dunque di non esonerarlo. Nonostante la sconfitta contro la Sampdoria, non ci sarà un cambio sulla panchina dei bian ...

L’ultima “camurria”: il gpl non s’ha da fare

All’apparenza è una vicenda come tante, che probabilmente nemmeno meriterebbe di assurgere agli onori della cronaca. Se non fosse che si tratta di un’inizi ...

