Napoli, la Procura dissequestra temporaneamente l’area della voragine all’Ospedale del Mare (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – La Procura di Napoli ha dissequestrato temporaneamente l’area della voragine che si è aperta nel parcheggio dell’Ospedale del Mare di Napoli. L’Asl, al momento del dissequestro, avrà dieci giorni per ripristinare l’acqua e l’aria calda nell’ospedale, prima che l’area venga nuovamente posta sotto sequestro dalla Procura. Dal giorno in cui la voragine si è aperta, infatti, i pazienti dell’Ospedale del Mare hanno subito diversi disservizi proprio a causa della mancanza di acqua calda all’interno della struttura ospedaliera. Mariella Corvino, direttrice ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ladihatoche si è aperta nel parcheggio dell’Ospedale deldi. L’Asl, al momento del dissequestro, avrà dieci giorni per ripristinare l’acqua e l’aria calda nell’ospedale, prima chevenga nuovamente posta sotto sequestro dalla. Dal giorno in cui lasi è aperta, infatti, i pazienti dell’Ospedale delhanno subito diversi disservizi proprio a causamancanza di acqua calda all’internostruttura ospedaliera. Mariella Corvino, direttrice ...

MediasetTgcom24 : Voragine fuori da ospedale a Napoli, procura dissequestra area per 10 giorni #napoli - sscnapoli : ?? | Procura Figc, il Napoli ha rispettato tutti i protocolli sanitari. Archiviata l’indagine. ??… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Voragine fuori da ospedale a Napoli, procura dissequestra area per 10 giorni #napoli - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Voragine fuori da ospedale a Napoli, procura dissequestra area per 10 giorni #napoli - Chiariello_CS : RT @sscnapoli: ?? | Procura Figc, il Napoli ha rispettato tutti i protocolli sanitari. Archiviata l’indagine. ?? -