Melissa Satta e la frecciatina a Boateng in diretta ad Affari Tuoi: Carlo Conti reagisce così

Tra i vip dell'ultima puntata di Affari Tuoi, il programma dedicato ai futuri sposi condotto da Carlo Conti, andata in onda sabato sera, c'è anche Melissa Satta. La showgirl, che si è da poco separata dal marito Kevin-Prince Boateng, non l'ha mandata a dire lanciando una velata frecciatina all'ex. "Grazie per avermi invitato nel posto giusto al momento giusto…", ha detto rivolgendosi a Conti che ha risposto, dopo un attimo di sorpresa, con un sorriso. La rottura è infatti freschissima e la frase della modella non può che essere riferita a quella. Il conduttore ha poi continuato sulla linea dello scherzo: "Conoscevo un calciatore che ha giocato nella Fiorentina…". "Ma non ha portato tanta fortuna", ha chiuso secca la Satta.

