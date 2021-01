L' oblio del Covid è vicino | ma il tempo pandemico è appena iniziato

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 17 gennaio 2021) Dice Telmo Pievani che il momento della rimozione è: “L’arrivo del vaccino ha inaugurato l’ultima fase della pandemia, quella dell’. Non vediamo l’ora che lo faccia la gran parte della popolazione per raggiungere l’immunità di gregge. Siamo sollevati, soddisfatti, impazienti di uscire dall’emergenza e iniziare a ripristinare i posti di lavoro, riaccendere l’economia, riprenderci la vita sociale. È comprensibile. L’uomo ha sempre fatto così. La novità è che mai prima d’ora la specie umana era diventata così numerosa, mobile e intrecciata da trasformarsi nell’ospite perfetto degli agenti patogeni. Questo ha dato inizio a quella che gli scienziati chiamo ‘l’era pandemica’. Per cui, è certo che il contagio in corso finirà in unrelativamente breve. Ma ilè ...