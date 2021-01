LIVE – Pescara-Cremonese 0-0, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di domenica 17 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Pescara-Cremonese, match valevole per la diciottesima giornata di Serie B 2020/2021. Complicata sfida salvezza fra due formazioni che non stanno passando un bel periodo. Gli abruzzesi vengono da 4 punti conquistati nelle ultime 2 giornate e sono momentaneamente fuori anche dalla zona play-out. Gli ospiti sono reduci da 3 sconfitte consecutive che li ha portati in 17esima posizione. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 17 gennaio, chi avrà la meglio? Le formazioni ufficiali: Pescara (3-5-2): Fiorillo; Guth, Valdifiori, Jaroszynski; Omeonga, Busellato, Memushaj, Maistro, Masciangelo; Galano, Ceter.Allenatore: Breda. Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti, ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la diciottesima giornata di. Complicata sfida salvezza fra due formazioni che non stanno passando un bel periodo. Gli abruzzesi vengono da 4 punti conquistati nelle ultime 2 giornate e sono momentaneamente fuori anche dalla zona play-out. Gli ospiti sono reduci da 3 sconfitte consecutive che li ha portati in 17esima posizione. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 17 gennaio, chi avrà la meglio? Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Fiorillo; Guth, Valdifiori, Jaroszynski; Omeonga, Busellato, Memushaj, Maistro, Masciangelo; Galano, Ceter.Allenatore: Breda.(4-3-3): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti, ...

