Irpinia nella morsa del neve e del gelo, diversi interventi dei Vigili del Fuoco (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa perturbazione a carattere nevoso che nel pomeriggio ha interessato l'Irpinia ha visto i Vigili del Fuoco impegnati in diversi interventi, soprattutto per soccorrere le autovetture bloccate lungo le arterie stradali. In città sono state recuperate autovetture a Rampa Santa Maria Delle Grazie e a Contrada Chiaira, mentre si sta intervenendo a Pietrastornina per il recupero di un mezzo spargisale rimasto bloccato a via Roma. La situazione più critica si registra sulla strada che dal Laceno porta a Bagnoli Irpino, dove le autovetture bloccate risultano essere diverse decine alcune con famiglie e bambini. Qui stanno operando le squadre dei distaccamenti di Montella e Lioni. I caschi rossi di Lioni stanno lavorando in una situazione non facile per liberare le autovetture ...

Ultime Notizie dalla rete : Irpinia nella Neve in tutta la Campania: fiocca sui Camaldoli a Napoli, Irpinia già bianca Fanpage.it Macellazione abusiva e ricettazione: sequestro di maiali e oltre 350 chili di insaccati. Nei guai 30enne

Macabro ritrovamento della polizia nelle campagne tra Pago e Domicella. Gli agenti del Commissariato di Lauro hanno ritrovato un'auto incendiata con all'interno la carcassa di un suino e alcuni polli.

Mini focolaio in Irpinia dopo festa tra giovanissimi, coinvolta anche la Parrocchia: scuole chiuse

Un mini focolaio (26 i positivi in totale) se si considerano i circa 4.800 abitanti del Comune dell’Irpinia. Tutto sarebbe partito ... dei contatti (circa 30 persone che saranno tamponate nelle ...

