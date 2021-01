I 10 giochi che vorremmo su next-gen

Leggi su eurogamer

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il settore videoludico oltre a fornirci ore ed ore di intrattenimento ci offre la possibilità di vivere avventure incredibili grazie alle meravigliose opere che vengono prodotte ogni anno, ed alcune sono destinate a rimanere per sempre impresse nella nostra mente. Quando questo accade si è portarti a fantasticare, a desiderare, a cercare di placare quell'insaziabile voglia di volerne ancora di più ma purtroppo capita che quei sogni a volte vengono bruscamente stroncati spezzandoci il cuore. Le cancellazioni o i fallimenti di publisher sono rari casi ma pur sempre possibili, provocandoci un enorme delusione e una triste consapevolezza che quel gioco che tanto abbiamo amato non verrà più prodotto o che un suo seguito non potrà mai essere realizzato. A rendere più dolorosa questa cruda verità vi è l'aleggiare di rumor senza uno stralcio di fonte attendibile che spesso riporta in ...