GF Vip Antonella Elia e Pupo tremano | conoscenza di Maria De Filippi vuole il loro posto | “Lo dico con tutta onestà”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 17 gennaio 2021) Karina Cascella strizza l’occhio al Grande Fratello Vip Ebbene sì, dopo aver rifiutato di partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, Karina Cascella vorrebbe fare il Grande Fratello Vip. A renderlo noto è stata lei stessa nel corso di una recente ospitata a Casa Chi, il format online di Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia. Durante l’intervista, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato: “Sarei una perfetta concorrente, se mi chiamano ci penserò”. L’opinionista di Barbara D’Urso ha rivelato anche un retroscena sul reality show di Ilary Blasi: “Come ho già detto, non farò L’Isola dei famosi, ho dovuto dire di no. Non riuscirei ad allontanarmi troppo da mia figlia. Se mi offrissero il GF Vip l’anno prossimo? Faccio fatica, però è più vicino, quindi… diciamo che potrei farci un pensiero in più. Se mi chiamano ci penserò, ma la percentuale è bassa“. Il no secco a ...