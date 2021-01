F1, smentite le voci sulle cancellazioni dei GP a Monaco, Baku e a Montreal (Di domenica 17 gennaio 2021) In queste ultime ore si è tanto parlato di quello che sarà il destino del calendario 2021 di F1. Il programma, infatti, potrebbe essere rivoluzionato per via dell’emergenza sanitaria. La pandemia, infatti, fa sentire i suoi effetti e non a caso il posticipo della tappa di Melbourne (Australia), che avrebbe dovuto dare il via alle danze il 21 marzo e la momentanea cancellazione di quella in Cina con l’ingresso di Imola, non dovrebbero essere i soli cambiamenti previsti. Si sono analizzati i casi di Monaco (23 maggio), Baku (6 giugno) e di Montreal (13 giugno), a rischio per il contesto pandemico menzionato e per gli svantaggi che una situazione del genere può portare su tracciati cittadini di questa tipologia. Tuttavia, è arrivata una smentita relativamente a queste considerazione da parte di un portavoce della F1. “Abbiamo definito i ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) In queste ultime ore si è tanto parlato di quello che sarà il destino del calendario 2021 di F1. Il programma, infatti, potrebbe essere rivoluzionato per via dell’emergenza sanitaria. La pandemia, infatti, fa sentire i suoi effetti e non a caso il posticipo della tappa di Melbourne (Australia), che avrebbe dovuto dare il via alle danze il 21 marzo e la momentanea cancellazione di quella in Cina con l’ingresso di Imola, non dovrebbero essere i soli cambiamenti previsti. Si sono analizzati i casi di(23 maggio),(6 giugno) e di(13 giugno), a rischio per il contesto pandemico menzionato e per gli svantaggi che una situazione del genere può portare su tracciati cittadini di questa tipologia. Tuttavia, è arrivata una smentita relativamente a queste considerazione da parte di un portavoce della F1. “Abbiamo definito i ...

Fioccano ancora una volta le smentite da parte di Liberty Media. Dopo quella che aveva interessato la possibilità di un rinvio di un ulteriore anno per quanto riguardava i nuovi regolamenti, ora ...

F1, smentite le voci sulle cancellazioni dei GP a Monaco, Baku e a Montreal

