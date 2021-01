Como-Novara | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 15:00, valevole per la 19° giornata del campionato di Serie C – Girone A. IL MOMENTO DELIn attesa di scendere in campo mercoledì 20 nel recupero della 18° giornata contro l’Alessandria, il gruppo di Mister GiaGattuso giunge all’appuntamento odierno contro i piemontesi da un’importante serie di 3 vittorie consecutive che ha consolidato ancora di più il 2° posto alle spalle della capolista, Renate. Gabrielloni e soci, visto il pareggio per 1-1 dei nerazzurri contro il fanalino di coda, Lucchese, hanno l’obbligo di fare bottino pieno per portarsi a -5 dalla vetta. Infatti, qualora oggi arrivasse una vittoria, i biancoblu accorcerebbero appunto a -5 il distacco dalla cima con la possibilità di portarsi poi a -2 in caso di successo ...