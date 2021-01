Cagliari Milan, i convocati di Di Francesco: c’è Duncan (Di domenica 17 gennaio 2021) Alla vigilia della gara di campionato, l’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco, ha reso note le convocazioni dei giocatori che affronteranno il Milan Sono 23 i giocatori chiamati da Di Francesco per il match di Serie A contro il Milan, in programma domani alla Sardegna Arena. Oltre a Nandez ancora squalificato, si ferma Ounas per un problema all’adduttore. Con lui in infermeria Faragò, Klavan e Carboni. Duncan subito dentro. Questa la lista completa: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario. Difensori: Godin, Tripaldelli, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz. Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Caligara, Oliva, Duncan. Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Delpupo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Alla vigilia della gara di campionato, l’allenatore delEusebio Di, ha reso note le convocazioni dei giocatori che affronteranno ilSono 23 i giocatori chiamati da Diper il match di Serie A contro il, in programma domani alla Sardegna Arena. Oltre a Nandez ancora squalificato, si ferma Ounas per un problema all’adduttore. Con lui in infermeria Faragò, Klavan e Carboni.subito dentro. Questa la lista completa: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario. Difensori: Godin, Tripaldelli, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz. Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Caligara, Oliva,. Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Delpupo. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - AntoVitiello : Partenza del #Milan per #Cagliari posticipata a domani per permettere un altro giro di tamponi. - AntoVitiello : Test atletici di un'ora a Milanello per #Meite e domani dovrebbe iniziare a lavorare in gruppo. #Saelemaekers ancor… - PianetaMilan : #CagliariMilan, #Pioli: 'Giochiamo con testa e cuore, mi piace' - #ACMilan - infoitsport : LIVE TMW - Cagliari, Di Francesco: 'Contento di riavere Duncan, può già giocare col Milan' -