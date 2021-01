Bassetti accusa | «Sono stati commessi troppi errori E quella scena di Conte a Palazzo Chigi…»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 17 gennaio 2021) Perché l’Italia vive una nuova emergenza Covid? «L’errore è stato non fare nulla per mettere in sicurezza le persone anziane. Mentre abbiamo chiuso i giovani in casa, in didattica a distanza limitando i loro contatti relazionali, le abitudini delle persone anziane noncambiate affatto. Questo non vuol dire che la soluzione sia chiudere gli anziani in casa. Ma certamente si sarebbe potuto trovare il modo di differenziarne orari e trasporti». Resta convinto di questo Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Intervistato da Il Giornale d’Italia traccia la linea.elenca glipiù evidenti «Ad esempio – precisa – la mattina alle 7.30 è più giusto che il mezzo di trasporto pubblico lo prenda il 40enne che si reca sul posto di lavoro piuttosto che ...