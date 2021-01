Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2021 ore 15:30 (Di sabato 16 gennaio 2021) Viabilità 16 GENNAIO 2021 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI SEGNALA SOLO PRESENZE DI UN INCIDENTE SULL’OSTIENSE CHE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E DI RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DA LUNEDÌ 18 GENNAIO È PREVISTO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO METROPOLITANO DI Roma CON LE NUOVE LINEE CIRCOLARI “S” DI ASTRAL. LE CORSE VERRANNO EFFETTUATE NELLE FASCE ORARIE DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19 CON UNA FREQUENZA DI 7 MINUTI. PER TUTTI I ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 gennaio 2021)16 GENNAIOORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI SEGNALA SOLO PRESENZE DI UN INCIDENTE SULL’OSTIENSE CHE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E DI RALLENTAMENTI SULLAFIUMICINO PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DA LUNEDÌ 18 GENNAIO È PREVISTO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO METROPOLITANO DICON LE NUOVE LINEE CIRCOLARI “S” DI ASTRAL. LE CORSE VERRANNO EFFETTUATE NELLE FASCE ORARIE DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19 CON UNA FREQUENZA DI 7 MINUTI. PER TUTTI I ...

