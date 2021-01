Venezia (solo) ai veneziani. E i negozi storici muoiono (Di sabato 16 gennaio 2021) Serenella Bettin Senza i turisti, già chiuse centinaia di botteghe "Non riusciamo nemmeno a vendere l'attività" Venezia Arriviamo a Venezia che è mattina. Ad attenderci Elisabetta Scarpa, Veneziana doc che con il marito Francesco Bortolato gestiva il vecchio «biavarol». Un punto per i Veneziani. Un'oasi di riferimento. Un ritrovo. Una storia lunga oltre un secolo, 113 anni. Elisabetta Scarpa con suo marito vive qui accanto all'Arsenale e all'incrocio tra campo San Martin e Rio dell'Arsenal, sta la loro vecchia bottega. Biavarol significa «biadaiuolo», da biada: cereale. Ma da ottobre scorso, la loro bottega è chiusa. Lei ha 60 anni. Lui 63 ed è in pensione. Hanno due figlie. Sara, 35 anni, che fa il medico. E Lisa che di anni ne ha 29 e fa la fisioterapista. Sara ci viene incontro, ha due gemelli. ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) Serenella Bettin Senza i turisti, già chiuse centinaia di botteghe "Non riusciamo nemmeno a vendere l'attività"Arriviamo ache è mattina. Ad attenderci Elisabetta Scarpa,na doc che con il marito Francesco Bortolato gestiva il vecchio «biavarol». Un punto per ini. Un'oasi di riferimento. Un ritrovo. Una storia lunga oltre un secolo, 113 anni. Elisabetta Scarpa con suo marito vive qui accanto all'Arsenale e all'incrocio tra campo San Martin e Rio dell'Arsenal, sta la loro vecchia bottega. Biavarol significa «biadaiuolo», da biada: cereale. Ma da ottobre scorso, la loro bottega è chiusa. Lei ha 60 anni. Lui 63 ed è in pensione. Hanno due figlie. Sara, 35 anni, che fa il medico. E Lisa che di anni ne ha 29 e fa la fisioterapista. Sara ci viene incontro, ha due gemelli. ...

Inter_Rompi : RT @_esegesi_: Cosa date #Esposito al #Venezia che lì c’è #Forte, già a quota 9 gol in stagione (meglio di lui solo Massimo Coda a 10), @In… - barsfizio : @la_stordita Provincia di Venezia, si apre solo per asporto fino alle 18 ?? - hcneyhaz : si, mi ricordo solo venezia, sono stata anche in altri posti but non mi ricordo dove perché ero piccola - stringimimiley : RT @drunkofweasleys: Il mio consiglio per passare una giornata indimenticabile e low cost è sempre e solo uno: andate a Venezia e bevete tu… - dontgotoparties : RT @drunkofweasleys: Il mio consiglio per passare una giornata indimenticabile e low cost è sempre e solo uno: andate a Venezia e bevete tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia solo Venezia (solo) ai veneziani. E i negozi storici muoiono il Giornale Venezia, 75enne morto sotto montagne di vestiti accumulati in casa

Solo dopo alcuni giorni si sono accorti della sua morte: il cadavere di un pensionato è stato ritrovato sotto montagne di vestiti accumulati in casa. E' accaduto oggi a Sottomarina di Chioggia ...

Recovery, niente soldi a Livorno (per ora) E a fine mese il sindaco presenta le idee

Ma non è finita qui, e il riferimento non è solo alle beghe della crisi ... ferroviario e stradale”: riguardano i «porti di Venezia, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Salerno».

Solo dopo alcuni giorni si sono accorti della sua morte: il cadavere di un pensionato è stato ritrovato sotto montagne di vestiti accumulati in casa. E' accaduto oggi a Sottomarina di Chioggia ...Ma non è finita qui, e il riferimento non è solo alle beghe della crisi ... ferroviario e stradale”: riguardano i «porti di Venezia, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Salerno».